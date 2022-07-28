Утром в четверг, 28 июля, российские войска нанесли удар 6 крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По словам Громова, противник нанес удар с акватории Черного моря – из района мыса Фиолент. Одно здание разрушено и два – повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером.

Относительно Черниговской области представитель Генштаба уточнил, что с 05:25 по 06:30 населенный пункт Гончаровское подвергся обстрелам из реактивных систем залпового огня (около 20 снарядов) по позициям ВСУ. Пуски были совершены из населенного пункта Зябровка Республики Беларусь.

"Есть потери в нашем личном составе, они уточняются", - добавил Громов.

Ранее сообщалось, что в ходе российского ракетного удара по Киевской области обстрелян объект инфраструктуры.

Также сегодня ночью войска РФ обстреляли парк Горького в Харькове и Криворожский район Днепропетровской области, где один человек погиб и двое получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.