В ходе утреннего обстрела Киевской области было выпущено пять ракет. Пострадал не один объект инфраструктуры, а несколько, и не только Вышгородский район.

Об этом в эфире телемарафона сообщил губернатор Алексей Кулеба.

На данный момент нет информации о жертвах и раненых.

Основной удар все же пришелся по Вышгородскому району. ПВО сработало, но "несколько ракет" долетели, рассказал Кулеба.

Напомним, кроме Киевской области, россияне утром 28 июля выпустили 9 ракет по Черниговской области.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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