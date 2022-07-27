Сегодня вечером россияне обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области зажигательными снарядами.

Об этом сообщил председатель поселкового совета Александр Гусаров в своем тг-канале.

По его словам, в результате обстрела на территории поселка произошло три пожара.

"Зафиксировано попадание снаряда в объект критической инфраструктуры: разрушен участок газопровода", — говорится в сообщении.

Отметим, что согласно конвенции ООН "запрещается при любых обстоятельствах подвергать гражданское население как таковое, отдельных гражданских лиц или гражданские объекты нападению с применением зажигательного оружия.

Напомним, что вчера в Чугуеве россияне также ударили по критической инфраструктуре. Район находится под постоянными обстрелами РФ.

А в Харькове сегодня в результате обстрела Индустриального района пострадали шесть человек.

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