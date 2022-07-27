От ударов пострадали дома. Фото: t.me/senkevichonline

Утром в среду, 27 июля, российские снаряды попали в промышленную зону и ремонтное предприятие в Николаеве. В результате обстрелов повреждения получили около десяти многоэтажных жилых домов. У них частично выбиты окна и разбиты балконы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Телеграм-канале.

Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные дома, добавил он.

К счастью, погибших или раненых в результате обстрелов нет.

Сейчас работники администрации района и департамента ЖКХ осматривают повреждения. Тем, у кого пострадало жилье, выдадут пленку и ОСБ-плиты.

Николаев подвергся обстрелу 27 июля. Сенкевич рассказал подробности, появились фото

Николаев подвергся обстрелу 27 июля. Сенкевич рассказал подробности, появились фото

Николаев подвергся обстрелу 27 июля. Сенкевич рассказал подробности, появились фото

Николаев подвергся обстрелу 27 июля. Сенкевич рассказал подробности, появились фото

Николаев подвергся обстрелу 27 июля. Сенкевич рассказал подробности, появились фото

Напомним, вчера в Николаеве под удар войск РФ попала котельная. Всего по городу было выпущено 18 ракет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация. 

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