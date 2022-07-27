Утром в среду, 27 июля, российские снаряды попали в промышленную зону и ремонтное предприятие в Николаеве. В результате обстрелов повреждения получили около десяти многоэтажных жилых домов. У них частично выбиты окна и разбиты балконы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Телеграм-канале.

Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные дома, добавил он.

К счастью, погибших или раненых в результате обстрелов нет.

Сейчас работники администрации района и департамента ЖКХ осматривают повреждения. Тем, у кого пострадало жилье, выдадут пленку и ОСБ-плиты.

Напомним, вчера в Николаеве под удар войск РФ попала котельная. Всего по городу было выпущено 18 ракет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.