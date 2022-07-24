В результате удара россиян по Николаеву в ночь на 24 июля повреждены склад и несколько частных предприятий. После вечернего обстрела города ранены пять человек, среди них подросток. Одна из школ города разрушена практически до основания.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Сегодняшний обстрел города велся около 04:00. Предварительно известно о попадании в частное складское помещение и по территории нескольких частных предприятий. Разрушены здания, на одном из предприятий возник пожар.

Кроме того, по данным Сенкевича, в результате обстрела Корабельного района города вечером 23 июля практически полностью уничтожена одна из школ - в заведении разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы.

От ударной волны и обломков в девяти многоэтажках вылетели окна. Еще в двух частных домах произошли пожары от попадания боеприпасов и обломков. Повреждения получили также хозяйственные постройки, автомобили и гараж.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Скриншот: Telegram: Сєнкевич Online

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