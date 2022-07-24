В результате российских обстрелов в Донецкой области повреждены две школы и детский сад. Фото
Ночью и утром 24 июля россияне продолжали обстреливать Донецкую область. В результате ударов разрушены еще две школы - в Константиновке и Бахмуте.
Об этом в Telegram-канале сообщает глава ОВА Павел Кириленко.
Кроме того, в Нововодмитровке от огня пострадал детский сад. В окрестностях Курахово разрушен частный дом.
Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты. О пострадавших информация пока не поступала.
Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".