Ночью и утром 24 июля россияне продолжали обстреливать Донецкую область. В результате ударов разрушены еще две школы - в Константиновке и Бахмуте.

Об этом в Telegram-канале сообщает глава ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, в Нововодмитровке от огня пострадал детский сад. В окрестностях Курахово разрушен частный дом.

Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – повреждены частные дома и хозяйственные объекты. О пострадавших информация пока не поступала.

Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Фото: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".