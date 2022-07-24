В оккупированной Новой Каховке с утра 24 июля сообщали о "прилетах". Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что под обстрел попали район Каховской ГЭС и мост через Ингулец в Дарьевке, сообщают российские СМИ.

Этот мост уже попадал под удар ВСУ. Сейчас, как утверждает "администрация" области, часть ракет "Хаймарса" были сбиты, но другие попали в цель.

"Движение по переправе не нарушено", - заявил "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов.

Отметим, что с появлением у Украины дальнобойных артиллерийских систем взрывы на складах и в штабах противника на оккупированных территориях происходят довольно часто. Недавно сообщалось о взрывах в оккупированной Горловке.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".