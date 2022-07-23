Россияне сообщают, что ВСУ ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец на оккупированной территории Херсонской области.

Российские СМИ публикуют видео последствий удара.

Через Дарьевский мост можно доехать в Херсон объездным путем со стороны Каховской ГЭС. Этот путь тем более актуален, учитывая удары ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном.

Также сообщается о новых ударах в районе Каховской ГЭС.

Напомним, ранее мы публиковали видео Антоновского моста в Херсоне после его обстрела из "Хаймарсов".

Также британская разведка сообщала, если Украина разрушит мост в Херсоне, это станет провалом для России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



