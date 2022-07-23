Россияне сообщили об обстреле моста через Ингулец на оккупированной Херсонской области. Видео
Россияне сообщают, что ВСУ ударили по Дарьевскому мосту через Ингулец на оккупированной территории Херсонской области.
Российские СМИ публикуют видео последствий удара.
Через Дарьевский мост можно доехать в Херсон объездным путем со стороны Каховской ГЭС. Этот путь тем более актуален, учитывая удары ВСУ по Антоновскому мосту под Херсоном.
Также сообщается о новых ударах в районе Каховской ГЭС.
Напомним, ранее мы публиковали видео Антоновского моста в Херсоне после его обстрела из "Хаймарсов".
Также британская разведка сообщала, если Украина разрушит мост в Херсоне, это станет провалом для России.
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