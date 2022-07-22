Анализируем 149-й день войны в Украине.

Тишина на юге, опасное Приднестровье. Фронт 22 июля

На Донбассе бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута.

На подступах к Северску продолжается штурм в направлении Верхнекаменского. Российские телеграм-каналы заявляют о захвате украинских пленных в этом районе и публикуют фотографии, однако в Украине этого не подтверждают.

На юге от Бахмута продолжается штурм Углегорской ТЭС. А вот прорваться к Новолуганскому со стороны Доломитного противнику не удалось, заявляет Генштаб.

К востоку от Бахмута, по данным Генштаба ВСУ, отбита атака на Соледар со стороны Стряповки (то есть с востока). Там же продолжаются бои за Покровское, которое примыкает к Соледару с юга.

В Херсонской области российские войска вчера и сегодня ночью предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Противник атаковал в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка. Неудачно, как заявляет Генштаб ВСУ.

Пока эти российские атаки - единственный признак того, что на юге готовится, возможно, украинское контрнаступление, о котором говорят регулярно в Киеве. Они проходят там, где в июне предпринималось контрнаступление ВСУ в районе Давыдова Брода.

То есть, россияне хотят в этом месте отодвинуть фронт и занять более выгодные позиции для обороны (каковыми, судя по всему, является сама речка Ингулец).

По наземным операциям информации больше нет. Что же до обстрелов, то обращает на себя внимание, что на причерноморском юге сегодня их не было. Что, вероятно, связано с желанием не сорвать сделку по деблокаде украинских портов, которая сегодня была подписана в Турции (о ней мы еще скажем ниже).

После ударов украинских "Хаймарсов" по Антоновскому мосту у Херсона, как заявил первый замглавы облсовета Юрий Соболевский, россияне пытаются оборудовать понтонную переправу через Днепр.

У россиян в качестве альтернативы мосту есть путь через Каховскую дамбу, но там довольно длинный объезд.

На Донбассе, в подконтрольном Украине городе Краматорске, ночными ударами разрушена школа, повреждена пятиэтажка и 85 частных домов. Из-под завалов школы спасатели извлекли тела трех погибших.

В минобороны РФ подтвердили удар и заявили, что "уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования Черная сотня" с якобы сотнями убитых. Что не подтверждается украинской стороной.

Еще одно не верифицированное заявление российских военных - о том, что за последние две недели они якобы уничтожили четыре установки Himars и одну транспортно-заряжающую машину для этих РСЗО.

В США эту информацию вчера опровергали. "На сегодня предоставленные Украине HIMARS не были ликвидированы россиянами, и я стучу по дереву каждый раз, когда об этом говорю", - заявил вчера глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Происходит определенный накал и у границ Приднестровья. На днях там заявили, что не исключают войны с Молдовой, если она выйдет из соглашения, которое заморозило конфликт между Кишиневым и Тирасполем. А сегодня напомнили, что по-прежнему хотят войти в состав России.

Глава МИД "республики" Виталий Игнатьев сообщил российским СМИ, что Тирасполь намерен добиваться внедрения результатов "референдума", который в Приднестровье провели в 2006 году.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", — сказал Игнатьев.

Молдова результатов этого референдума не признает. Да и до нынешних событий в Украине он особого значения не имел, поскольку общих границ с Россией или контролируемыми ей территориями Приднестровье не имеет.

Но в свете того, что российские войска стоят недалеко от Николаева и, вполне вероятно, имеют планы захвата Одессой области, которая граничит с "ПМР" - заявления о "вхождении в состав России" звучат несколько иначе.

Отметим, что в американских СМИ уже обсуждается тема нового крупного наступления России, которое, вполне возможно, будет направлено на захват Одесской области. Также ранее о таких планах заявляли и сами российские военачальники (правда, ни в Кремле, ни в минобороны их официально не подтверждали).

Оперативно на заявления из Приднестровья отреагировали в Госдуме РФ. Член комитета по международным делам Дмитрий Белик сказал, что "предложение Приднестровья о присоединении к России" - это вопрос "ближайшей перспективы".

"Сегодня Приднестровье - тот анклав Молдовы, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент. Так что предложение Приднестровья о присоединении к России – это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе", - заявил российский депутат.

В общем, довольно тревожные идут заявления, которые демонстрируют либо реальный интерес россиян к захвату Одесской области (и последующим присоединением Приднестровья), либо некий информационный маневр, который должен отвлечь украинские силы от Донбасса или других направлений.

Зерновая сделка подписана. Что это значит?

С югом Украины связано заключенное сегодня соглашение по экспорту зерна из Украины и России. И частичной деблокаде черноморских портов.

Договор был подписан в сложном формате: сначала Украина подписала его с Турцией и ООН, а затем то же самое сделала Россия. То есть между собой напрямую Киев и Москва ничего не подписывали.

Известно, что из украинских представителей в Стамбул приехал министр инфраструктуры Александр Кубраков, из российских - глава минобороны Сергей Шойгу.

Ключевые моменты соглашения:

1. Зерно будут вывозить из трех портов Украины - Одессы, Черноморска и Южного.

2. Срок действия договора - 120 дней с возможностью продления. Но если хотя бы одна из сторон не захочет продления, то через 120 дней действие соглашения закончится.

3. Разминирование проводиться не будет, корабли пройдут по безопасным фарватерам, проложенным Украиной (ранее New York Times информировала, что Украина согласилась снять часть своих мин в Черном море).

4. Военное сопровождение судов не предполагается.

5. В Стамбуле будет создан координационный центр для мониторинга процесса. В него войдут представители Украины, России и Турции

6. Грузовые суда будут проходить досмотр перед тем, как попадать в Украину, чтобы исключить вероятность отправки оружия.

Шойгу при этом уточнил, что "досмотры судов на предмет оружия будут проводиться как на входе, так и на выходе из Черного моря". Кто этим будет заниматься - пока не уточнялось. Но логично, если возглавит этот процесс Турция (в ее водах будет происходить досмотр) с участием представителей РФ и Украины.

Также важно, что проверки судов будут проводиться инспекционными группами, в которые включат представителей всех трех стран (то есть, Украины, России и Турции), а не только Турции, как говорилось ранее.

7. Полноценное движение судов по коридору может начаться через пару недель.

Но это было не единственное соглашение, достигнутое сегодня в Турции. Шойгу встретился с генсеком ООН, который подписал меморандум о взаимодействии с Россией в деле поставок ее сельхозпродуктов и удобрений на мировые рынки.

То есть с большой вероятностью Россия пошла на деблокаду портов Украины для снятия санкций со своего продовольственного экспорта.

И как раз накануне подписания соглашения США и Европа заявили, что их санкции не распространяются на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. И по сути произошел размен - российский сельхозэкспорт пускают на мировой рынок, а Москва разблокирует вывоз украинского зерна.

Еще один мотив РФ пойти на эту сделку - расчет на то, что она уменьшает мировое внимание к войне в Украине, снимая разговоры о массовом голоде в странах третьего мира и ответственности за него Москвы (тем более, что Россия пытается привлечь в союзники против Запада страны третьего мира и тему разблокирования экспорта наверняка будет использовать еще и в этом направлении).

Снижение внимания на руку Москве, которая добивается того, чтобы ее вторжение в Украину было вытеснено на периферию информационной повестки. Что, со временем, может уменьшить общественную поддержку санкций и поставок оружия.

Впрочем, конечно же, не факт, что ключевые страны Запада свое внимание к войне снизят.

Украина же получит от этой сделки главное - валютные поступления в страну, которые иссякли после 24 февраля. И это огромный плюс для украинской экономики.

То есть, в целом, это соглашение выгодное для обоих стран - и для России, и для Украины. Пожалуй первый пример подобной договоренности с начала войны.

Еще один вывод из "продуктовой сделки" - Запад показал прецедент отмены санкций и готовности к компромиссу, когда дело касается критических вопросов его экономики.

Сегодня эту тему затронула глава МИД Германии Анналена Бербок. Она дала понять, что санкции против России - не панацея. Они не останавливают войну в Украине, а западным странам при этом сильно вредят.

Так она заочно ответила тем силам, которые призывают к военному разгрому России в Украине.

"Дело не в том, что санкции не приносят результата. Но если есть кто-то, кто говорит, что война превыше всего, очевидно, что сейчас они (санкции. – Ред.) ее не останавливают", - сказала Бербок в интервью "Немецкой волне".

По ее словам, западные страны должны заботиться о своей экономике, тогда как Россия, по ее мнению, может этого не делать, поскольку там "автократический режим".

То есть посыл Берлина понятен - нет смысла уничтожать санкциями свою же экономику, если они не могут остановить войну в Украине и повлиять на смену власти в России.

Впрочем, в Украине иное мнение, и недавно Владимир Зеленский призвал Евросоюз наложить санкции на российский газ. Но в Евросоюзе не готовы этого делать ввиду резкого падения своих экономик, и опасаются, как бы Путин сам не "ввел санкции" - то есть, не отключил газ по собственной инициативе.

В Евросоюзе по этому поводу как раз идет довольно нервная дискуссия.

У множества стран вызвала отторжение идея Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%, чтобы сэкономить побольше топлива к зиме. Против уже высказались Италия, Испания, Греция, Венгрия и Португалия. "Сокращение на 15% заставило бы ряд секторов экономики пойти на чрезмерные и немотивированные жертвы", - цитируют итальянские СМИ местных чиновников.

Собственно, этими опасениями можно объяснить и неторопливость Германии в деле поставок оружия Украине. Сценарий "газовых санкций" Путина в противном случае, видимо, будет практически неизбежен.

Скептицизм Запада

В газете New York Times сегодня вышел материал, который оспаривает мнение, что Киев готов к скорому контрнаступлению. И ставит под сомнение требование Украины увеличить военные поставки.

Издание, которое считается близким к правящей Демократической партии США пишет, что недавние успешные удары установок Himars по российским складам с боеприпасами - это попытка Киева продемонстрировать Западу эффективность ВСУ и убедить нарастить военную поддержку.

А эта поддержка, похоже, ослабла, считает издание в своей статье "Украина пытается показать, что может победить, ссылаясь на недавние удары".

По данным издания, на Западе появляется "скептицизм" относительно того, "что Украина может выиграть войну на истощение или что приток современного оружия переломит ситуацию".

Именно поэтому интервью в западных СМИ дает министр обороны Резников, а в Конгрессе США выступила супруга президента Елена Зеленская. Основной их посыл - новые поставки вооружений помогут победить Россию.

Однако военные аналитики и западные чиновники говорят, что пока слишком рано предсказывать "поворот судьбы" и что, вероятнее всего, предстоит "долгий путь" (напомним, глава Офиса президента Ермак считает, что победа нужна до зимы).

"Они (на Западе - Ред.) предостерегают от того, чтобы возлагать слишком большие надежды на конкретные вооружения среди хаоса и изменчивости линии фронта, протянувшейся на сотни миль от Харькова на севере до Николаева на юге", - пишет NYT.

В США, как сообщают собеседники газеты в экспертных и политических кругах, видят три проблемы с поставками оружия Украине.

Во-первых, большие объемы истощат собственно американские запасы.

Во-вторых, нет уверенности, что ВСУ смогут быстро все это освоить и ввести в бой.

В-третьих, "Киев может слишком рано начать контрнаступление". То есть на данный момент Украина к нему, судя по этим опасениям, не готова.

"Пока никто не может сказать, сможет ли Украина победить вторгшуюся российскую армию, обладающую превосходством в численности и вооружении, и как вообще может выглядеть эта победа. А мольбы Украины об оружии стали настолько постоянным рефреном, что некоторые на Западе отбросили его как нереалистичный фоновый шум", - пишет издание.

Впрочем, звучат и другие мнения. Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, например, считает, что российская армия уже выдыхается и это дает ВСУ шансы на контрнаступление.

А американский Институт изучения войны сомневается в том, что российские войска смогут в ближайшие недели добиться значительных успехов на Донбассе.

Но, как видим, относительно прогнозов дальнейшего хода событий на Западе есть разные мнения.

Еще один фактор, который может повлиять на военные поставки - продолжение разговоров о "контрабанде оружия из Украины".

Европейское полицейское управление вчера сообщило о наличии таких прецедентов.

Как пишет немецкая газета "Шпигель", были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Об этом заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт.

Кроме того, расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением". "Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", – сказал спикер ведомства.

После выхода этой публикации секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина ждет от Европола факты и доказательства торговли оружием на черном рынке.

"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал Данилов.

По его словам, сообщения о контрабанде появляются на фоне "российской информационной спецоперации MakZim", цель которой, как заявляет Данилов, прекращение поставок оружия Украине от союзников.

Впрочем, вряд ли эта история в ближайшей перспективе, при администрации Байдена, станет поводом для снижения поставок. Однако его оппоненты скорее всего будут так или иначе ее касаться и поднимать. Как это сделала конгрессвумен из Республиканской партии Виктория Спартц.

К слову, возможно, именно с ней и связан еще один важный сюжет этого дня.

Паспорт Корбана и оборона Днепропетровской области

Сегодня на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

Корбан уже обратился через Facebook к Зеленскому за разъяснениями и предложил ему "решить это недоразумение".

Таким образом подтверждается курсирующая уже несколько дней информация о тайном указе Зеленского о лишении гражданства Корбана - а также Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и ряда других лиц. Судя по изъятию паспорта у Корбана, такой указ существует.

И это, конечно, тянет на сенсацию, учитывая тесные отношения Зеленского и Коломойского, а также очень большую роль, которую играет Корбан в организации обороны Днепропетровской области с начала войны.

Вадима Рабиновича, который живет в Израиле и, похоже, уже не имеет никаких политических амбиций, и прочих фигурантов списка можно во внимание не принимать.

Главные фигуры - Коломойский и Корбан (они некогда были соратниками, но в течение последних лет находятся в крайне враждебных отношениях). Причём, очевидно, что главный удар наносится именно по Корбану.

Для Коломойского потеря украинского гражданства ничего в его жизни принципиально не меняет. Разве что появляется возможность избежать попадания в список олигархов. Да и ещё более усиливается его зависимость от Зеленского: потеряв гражданство Коломойский теряет и иммунитет от выдачи другим странам по запросу об экстрадиции.

Поэтому, судя по всему, Коломойский в данном случае для Зеленского - цель вспомогательная и для пиара (показать, как президент жестко даже с близкими олигархами поступает).

Основная же цель - Корбан, деятельность которого, таким образом, в Днепропетровской области будет сильно затруднена.

Уже обсуждалось немало мотивов, почему Банковая решила ударить по Корбану.

Одна из наиболее популярных версий - у Зеленского подозревают, что именно Корбан и близкий к нему мэр Днепра Борис Филатов побудили американскую конгрессвумен Викторию Спартц выступить с резонансным заявлением против главы Офиса президента Ермака.

Сами они свое участие в этой истории отрицают. И неизвестно, верят ли в это на самом деле в Офисе президента. Но очевидно другое.

Корбан с начала войны фактически взял на себя большую часть функций по организации обороны Днепропетровской области, играя ключевую роль во многих процессах. И не только в пределах региона.

Сейчас его влияние и авторитет в области является определяющими. В том числе и в среде силовых структур. Именно в этом, судя по всему, на Банковой и увидели опасность.

Все политические решения власти последнего времени имеют одну логику - замкнуть на Зеленского и его ближайшее окружение в лице Ермака все ключевые процессы в стране.

Отсюда и единый телемарафон на всех каналах, и увольнение Венедиктовой (которая не всегда делала то, о чем ее просили на Банковой). И, судя по всему, история с гражданством Корбана, которая имеет цель попытаться затруднить ему работу в области. А заодно показать всем, что в стране теперь есть только один центр принятия решений, а любая альтернатива уничтожается.

Все эти действия осуществляются под лозунгом "консолидации государства на время войны", а иногда и без всяких объяснений (как в случае с Корбаном).

Вопрос, как на это отреагирует Корбан, что будет предпринимать дальше. Начнёт ли борьбу с Банковой, найдёт ли в этой борьбе союзников.

И как все это скажется на военной ситуации и на обороне Днепропетровской области, в организации которой Корбан, повторимся, играл очень большую роль.