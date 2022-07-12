Письмо члена Конгресса США от Республиканской партии Виктории Спартц вызвало большой скандал в Украине.

Как уже рассказывала "Страна", Спартц написала открытое письмо президенту Джо Байдену с просьбой проинформировать Конгресс о результатах американских проверок главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого она подозревает в работе на Россию. В Киеве письмо упало на подготовленную почву, так как подобные обвинения в адрес Ермака здесь звучали уже не раз еще до вторжения России и даже в войну не были совсем забыты.

Ответ украинских властей был жесткий. Викторию Спартц обвинили в работе на Россию и в попытке подорвать доверие между Украиной и США. Выступили против нее и коллеги по Конгрессу от Демпартии США.

Судя по всему, письмо республиканки Спартц не отражает позицию Белого дома, а скорее создает для него проблемы. Поэтому там, вероятно, попытаются скандал спустить на тормоза. Но если эти же обвинения будут подхвачены Республиканской партией как еще один повод для критики Байдена (с тезисом о "бесконтрольности" помощи Украине, в которой у власти находятся "русские шпионы", из-за чего все выделенные средства могут быть потрачены впустую), то американской власти придется как-то реагировать.

А если республиканцы, как ожидается, возьмут большинство на выборах в Конгресс осенью этого года, то обвинения Спартц могут заиграть новыми красками и стать препятствием для выделения дальнейшей помощи Украине, а также фактором напряженности в отношениях между украинской властью и Вашингтоном, что, не исключено, повлияет и на ход войны.

Что означает этот скандал для Украины, разбиралась "Страна".

От Байдена требуют ответа

Виктория Спартц (в девичестве Кульгейко) известна как первый в истории член Конгресса США, которая родилась в Украине (в Черниговской области). В США она переехала уже в зрелом возрасте в 2000 году. В 2020 году была избрана в Палату представителей США от 5 округа в штате Индиана от Республиканской партии. Предвыборную кампанию она вела в рамках трампистской повестки под лозунгом "Остановим социализм".

В апреле 2022 года стала первым представителем Конгресса США, посетившим Украину после начала вторжения России.

Была приглашена Байденом в Белый дом для участия в церемонии подписания закона о ленд-лизе.

То есть это человек по украинской теме не случайный и в Киеве хорошо известный.

В том числе и поэтому ее письмо Байдену вызвало большой резонанс в Украине.

Если вкратце, республиканка попросила Байдена обнародовать результаты проверок Ермака американскими спецслужбами. В публичной части письма не уточняется, о чем, собственно, речь, но там есть фрагмент, закрытый черной плашкой. При этом в пресс-релизе, опубликованном на сайте политика, основанием для запроса названы якобы наличие "разных разведданных, действия господина Ермака в Украине и его предполагаемые связи с Россией", которые "подтвердят или опровергнут различные серьезные обвинения" в адрес главы ОП.

Также Офис президента она обвинила в торпедировании назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

При этом к самому Ермаку за границей, как утверждает Спартц, двойственное отношение.

"Господин Ермак вызывает большое беспокойство у ряда людей в США и за границей", - пишет она и тут же добавляет, что советник Байдена по нацбезпасности Джейк Салливан о главе ОП Украины "высокого мнения".

Из этого момента следует, что собственно Белый дом в лице Салливана (который является от Вашингтона главным коммуникаторов с Ермаком) к главе Офиса президента каких-то серьезных претензий не имеет. И последующая реакция представителей Демпартии США этот тезис подтвердила (о чем еще расскажем ниже).

Однако самое важное в письме Спартц другое. Через тему "русского шпиона" Ермака она подводит к главной мысли - о бесконтрольности огромной американской помощи, которая выделяется Украине.

Спартц пишет, что США серьезно материально вовлечены в украинский кризис и нужно подтверждение, что помощь "не попадает в руки неправильных людей".

Чуть позже в интервью СМИ Спартц этот же тезис развернула более широко.

Она говорит, что у нее и многих других конгрессменов вызывает вопрос то, как тратятся предоставленные Украине американские средства, "поскольку сейчас нет системы, позволяющей нам это проверить".

"Для меня важно, чтобы то, что мы поставляем вам, шло туда, куда нужно, и ваши военные это получали… Я не буду освещать детали, потому что если я это скажу, то Россия такую ​​пропаганду проведет, что у вас будут проблемы" , – сказала Спартц.

Она заявила, что встречалась с руководителями Офиса президента и парламента Украины, чтобы изложить предложения по возможной системе надзора за использованием помощи США, "но Киев с этим не согласился".

"А в последний раз, когда я приехала, они даже были против того, чтобы я встречалась", – заявила Спартц.

Чуть позже она снова подняла вопрос о том, что украинская власть тратит деньги не по назначению.

"У Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО", - написала Спартц.

"Классика российских нарративов"

В ответ на заявление Спартц из Киева последовала целая череда жестких комментариев.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что письмо конгрессвумен напомнило ей по тональности "украинский депутатский запрос довоенного образца" или "очередную кляузу от общественных активистов". И заявила, что за этим письмом стоят некие "украинские деятели". Их вице-премьер призывает прекратить разжигать распри и заняться "чем-нибудь полезным для защиты Украины от врага". То есть, по мнению Верещук, письмо Спартц пролоббировано некими украинскими силами.

МИД Украины устами своего представителя Олега Николенко увидел в письме Спартц "неприкрытую попытку вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связи руководства Украины с Россией и втащить нашу страну во внутреннюю политику США".

С критикой на Спартц обрушились и в Демпартии США.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур, избранная от Демократической партии, прозрачно намекнула, что те, кто распространяет "дикие нарративы", направленные на дискредитацию украинской власти во время войны, "помогают Путину и его пропагандистам".

Осудил Спартц и Украинский конгрессовый комитет Америки, наибольшая организация, представляющая интересы диаспоры в США.

Спартц, однако, на попятную не пошла.

В ответ на претензии и критику она по пунктам перечислила обвинения против Ермака - провал операции по "вагнеровцам" в 2020 году (в чем главу ОП обвиняли еще до войны, заявляя на этом основании о его связях с Москвой, что сам Ермак опровергал), убеждение Зеленского в том, что войны не будет и не нужно верить американским спецслужбам, провал оборонного заказа, сдача Херсонской области и прочее.

А сегодня она выпустила обращение, в котором призвала Ермака уйти в отставку.

"Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно", - написала Спартц.

Также она ответила на претензии демократки Каптур.

"Перед тем как делать жесткие заявления, Каптур следует поехать в Украину и увидеть, что там происходит - хотя бы раз. Марси, слушая только карманных бюрократов Андрея Ермака, ты помогаешь Кремлю", - написала в своем Твиттере Спартц.

Почему появилось письмо

В Украине обсуждается несколько версий появления письма.

Наименее вероятной можно считать версию о том, что через Спартц американские власти решили высказать беспокойство по поводу Ермака и его якобы связей с Россией. Белый дом, имея постоянный контакт с Зеленским, мог бы найти куда более прямой путь донесения до президента Украины своего беспокойства (если б оно имелось), чем через конгрессвумен от партии Трампа. Например, напрямую президенту в личном звонке самого Байдена или устами нового посла в Киеве Бриджит Бринк.

Да и реакция конгрессменов-демократов довольно показательна.

Также характерно, что Белый дом до сих пор никак не отреагировал на письмо Спартц, да и в американских СМИ внимания ему уделяется гораздо меньше, чем в украинских. Если б инициатива в появлении письма принадлежала Белому дому, то ситуация была бы другой. Сейчас же, судя по всему, в США действия Спартц воспринимают как очередной выпад со стороны республиканцев, который мало на что повлияет.

Согласно второй версии, заявление Спартц инициировали и пролоббировали из Украины враги Ермака, замотивировав тем или иным образом конгрессвумен. Если судить по комментарию Верещук, этот вариант считают наиболее реалистичным в украинской власти.

"Это может быть внутренний украинский заказ", - допустил в разговоре со "Страной" источник, близкий к ОП. При этом он категорически отверг вероятность неких связей с Москвой, способных бросить тень на Ермака: "Если бы что-то было, неужели за столько времени его работы (главой ОП - Ред.) подозрения бы не донесли до ушей президента послы США и Великобритании?".

В Украине у Ермака врагов действительно немало. Это, например, связанные с западными посольствами "антикоррупционные активисты", которые уже давно обвиняют Офис президента в саботаже антикоррупционных реформ (например, в затягивании назначения главы САП). Это и люди, которые по тем или иным причинам вступили в конфликт с Ермаком. Немало недоброжелателей у Ермака, который стал сверхвлиятельной фигурой в последнее время, и внутри команды Зеленского. Например, ходят слухи о напряженных отношениях главы Офиса президента с главой СБУ Бакановым.

Наконец, скандал вокруг Ермака выгоден и многочисленным противникам Зеленского. Так как удар по Ермаку это и удар по Зеленскому. Поэтому, например, активно тему подхватили сторонники Порошенко.

"Они (украинские власти - Ред.) готовы смешать с грязью конгрессвумен, которая лоббировала лендлиз и даже получила от Байдена ручку, которой соответствующий закон подписал президент США. Власть готова пожертвовать двухпартийной поддержкой Украины, даже больше - инициировать новое противостояние между демократами и республиканцами из-за Украины… Кресла близких к Зеленскому фигур могут стоит слишком дорого!" - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат от ЕС Владимир Арьев.

Третья версия причин появления письма - внутриамериканская. Заявление Спартц может стать частью кампании республиканцев по дискредитации Байдена и Демпартии накануне осенних выборов в Конгресс.

Республиканцы уже поднимали вопрос о контроле над американской помощи, которая поступает в Украину. И не исключено, что могут сделать тему ее "бесконтрольности" еще одним из обвинений в адрес Байдена. И заявления о том, что в окружении Зеленского якобы окопались "русские шпионы", в эту кампанию как раз хорошо вписываются.

Последствия скандала

Политолог Руслан Бортник считает целью скандала отставку Ермака. Поэтому в этой игре эксперт допускает участие оппонентов главы ОП в самом Офисе.

"Цель атаки - смена руководства ОП. Отставка Ермака повлечет за собой переформатирование правительства. Так как министры заходили в Кабмин, образно говоря, через кабинет Ермака, с его увольнением уходят и они. Сменщик Ермака приведет своих людей, и в этом интерес играть против нынешнего главы его некоторым подчиненным, отодвинутым им от принятия серьезных решений", - полагает Бортник.

По его мнению, определяющей будет позиция США. Если там возобладает мнение, что главу Офиса президента нужно убирать, то, с учетом критического влияния Вашингтона на украинские дела, "может сложиться ситуация, когда Зе пожертвует Ермаком ради сохранения поддержки".

Впрочем, политолог Вадим Карасев считает, что Ермаку удастся купировать скандал, который "закончится ничем внутри и вне страны".

Ситуация может ухудшиться в целом для украинской власти, если обвинения Спартц подхватит Республиканская партия для использования в кампании против Байдена. То есть, станет внутриамериканской историей, на что придется реагировать Белому дому. Потенциально это может усложнить процесс утверждения новых пакетов помощи.

А если республиканцы получат большинство в Конгрессе на осенних выборах и начнут настаивать на необходимости контроля за американской помощью, то последствия могут быть серьезными.

Украинская власть всегда жестко реагирует на обвинения в нецелевом использовании помощи во время войны и на предложения эту помощь контролировать извне.

Еще в апреле в американских СМИ стали появляться материалы о том, что Вашингтон не знает как на самом деле используется огромная военная помощь, которая идет Киеву. Раздавались отдельные призывы, чтоб ее использование контролировали американские военные.

Тогда со стороны спикеров близких к Офису президента все это назвали российской пропагандой и информационной диверсией, чтоб сорвать новые поставки оружия Украине.

Если же тема вновь всплывет уже на высоком уровне, то это может прямо повлиять на развитие событий в Украине.

"С началом войны Запад по умолчанию согласился с тем, что украинская власть сама решает как распоряжаться помощью. Также никто на Западе жестко не настаивает на проведении каких-то реформ, на продвижении прежней антикоррупционной повестки. Исходят из того, что во время войны есть задачи важнее. Но если вдруг концепция поменяется и США потребуют в качестве условия для продолжения помощи отчета украинских властей перед какой-то комиссией из Конгресса, или же потребует назначить антикоррупционного прокурора, который будет расследовать куда ушли бронежилеты, а потом заводить уголовные дела на членов команды президента, то последствия могут быть тектоническими. Для Зеленского, думаю, это будет абсолютно неприемлемая история. Также как и увольнение Ермака по требования какого-то члена Конгресса США. Это вызовет очень большое напряжение в отношениях Киева и Вашингтона и может прямо повлиять на дальнейший ход войны. Но не очень похоже, что Белый дом готов так резко поменять концепцию. И демарш Спартц пока выглядит как результат лоббизма неких украинских деятелей, помноженный на политическую борьбу между демократами и республиканцами. Но посмотрим, что будет после выборов в Конгресс", - сказал "Стране" источник в украинских политических кругах.