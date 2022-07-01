Предварительный вариант соглашения о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в течение июля.

Как сообщается на сайте президента Украины, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам первого заседании группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

По его словам, в договоре будут три основных блока:

Обеспечение способности Украины реализовать право на самозащиту, то есть дальнейшее предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Действия по сдерживанию новой агрессии. Система двусторонних и/или многосторонних договоров, которые будут предусматривать подробные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины. Санкционная политика. Нынешние пакеты санкций против России должны действовать, пока Москва не даст гарантии ненападения и не компенсирует Украине весь ущерб от войны.

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