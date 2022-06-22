Украина дала гарантии, что поставляемое оружие будет использовано исключительно в целях обороны, обстрелов российской территории из него не будет.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

Напомним, Германия опубликовала список вооружений для отправки в Украину.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не планирует атаковать территорию России.

В РФ же не верят заявлениям украинских властей и говорят, что поставки Украине американских РСЗО "чреваты последствиями для глобальной безопасности".

Вместе с тем, войска РФ применили против Украины более 210 видов запрещенного оружия.

Также ранее В ОП показали видео применения россиянами самого тяжелого неядерного оружия. Из-за него люди сгорают заживо.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.