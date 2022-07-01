В пятницу, 1 июля, в Украине идет уже 128-й день войны с Россией.

В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ и продолжаются обстрелы. В Донецкой области также обстрелы.

В Херсонской области ВСУ сообщили об освобождении села Потемкино.

В Черном море россияне вчера ушли с острова Змеиный после атаки ВСУ.

На северных границах Украины боев нет, но есть по-прежнему тревожные ожидания насчет Беларуси.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

1 июля

06:35 Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил попадании российской ракеты в жилой дом и базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По его данным, удар пришелся на многоквартирный дом. Полностью уничтожен один подъезд в 9 этажей.

По его информации на 6:35 утра, погибли 14 человек, ранены 30, среди них трое детей. Спасательные работы продолжаются.

05:58 Сначала в полночь, а потом в 05:04 в Николаеве раздалась воздушная тревога. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

Других деталей он не уточнил. Воздушная тревога завершилась по состоянию на 05:58.

00.10 Снова сообщают о вылете ракет из Белгородской области и взрывах в Харькове.

00.00 Пятилетний украинский ребенок-беженец был сбит насмерть во французской Ницце электрическим скутером.

Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на французскую полицию.

По их словам, 40-летний мужчина на электросамокате, который ехал "с чрезмерной скоростью", не смог избежать столкновения с ребенком.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Твиттере выразил "глубокие эмоции" по поводу трагедии.