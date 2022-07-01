"Страна" собрала все, что известно о ракетном ударе по Одесской области к этому часу.

Удар был нанесен по селу Сергеевка в Одесской области, полностью уничтожены девятиэтажка и база отдыха. В 9-этажном жилом доме погибли 17 человек, 34 - ранены, включая 5 детей. Удалось спасти 8 человек, из них 3 детей и беременная женщина. Поиск тел в девятиэтажке завершен. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 8 человек, среди них три ребенка и беременная женщина. Дом с одной стороны полностью разрушен. Всего в многоэтажке проживало до 160 человек. На базе отдыха погибли 2 человека, из них 1 ребенок, мальчик 12 лет и еще 5 травмированы. Под завалами остается 3 человека, среди них двое детей. Спасатели продолжают разбор завалов. Минобороны РФ подтверждает удар и утверждает, что ракеты поразили "радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей".

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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