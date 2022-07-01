Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил попадании российской ракеты в жилой дом и базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

По его данным, удар пришелся на многоквартирный дом. Полностью уничтожен один подъезд в 9 этажей.

По его информации на 6:35 утра, погибли 14 человек, ранены 30, среди них трое детей. Спасательные работы продолжаются.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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