В четверг, 30 июня, в Кременчуге, где объявили трехдневный траур по погибшим, будут хоронить первых погибших при ударе по торговому центру.

Об этом сообщает ТСН.

По официальным данным погибших - 18, также найдены фрагменты еще 7 тел. Без вести пропавшими считались 36 человек. Позже выяснилось, что 15 из них - среди погибших.

Повреждения получили 59 человек, из них 25 были госпитализированы.

Двое сотрудников ГСЧС во время разбора завалов также травмировались, еще один находится в больнице после отравления угарным газом, когда доставал из задымленных помещений людей.

По состоянию на утро 30 июня в Кременчуге разобрали 80% завалов торгового центра, который уничтожила российская ракета.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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