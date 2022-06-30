После ракетного удара по Кременчугу, в столичных ТРЦ запретили работу детских площадок и комплексов.

Об этом заявила глава пресс-службы киевского ГСЧС Светлана Водолага.

"На сегодняшний день принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах", - сказала она в эфире телемарафона.

Напомним, ранее Поворозник рассказал, что после обстрела в Кременчуге ТРЦ Киева будут проверять соблюдение эвакуации во время воздушной тревоги.

Также сообщалось, что Одесские власти проведут рейды с проверками по ТРЦ после удара по Кременчугу.

Вместе с тем, напомним, ТРЦ в Кременчуге с 23 июня перестал закрываться на время воздушной тревоги.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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