Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение во вторник, 29 июня. Он прокомментировал массированный ракетный обстрел оккупантами по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, а также рассказал об участии в заседании Совета безопасности ООН.

Основное в вечернем обращении президента:

"Принял участие в заседании Совбеза ООН, созванном по просьбе Украины. Мы сделали все, чтобы привлечь Россию к ответственности за удары по Кременчугу и другим городам". "Совбез ООН встал, чтобы почтить память погибших в Украине. Российская делегация тоже встала, чтобы не выглядеть убийцами. Но мы знаем, что убивают россияне". "Мы найдем всех убийц. Приговор суда и тюрьма - вот что они заслуживают. Российские пропагандисты тоже получат свой приговор". "Россияне сознательно били по ТРЦ в Кременчуге. И за это Россия ответит в трибунале".

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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