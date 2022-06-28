Во вторник, 28 июня, на заседании Совета безопасности ООН в режиме онлайн выступает президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины сообщил Совбезу ООН об обстрелах Кременчуга, Харькова, Лисичанска, Николаева, Очакова, Днепра и Славянска.

Зеленский считает, что ООН должна получить право признать Россию государством-террористом.

Также на заседании Зеленский заявил, что Россия не должна быть в Совете безопасности ООН, пока она совершает такие теракты как обстрелы украинских городов.

Напомним, сегодня Совет безопасности ООН проводит заседание, посвященное Украине. Темой встречи заявлено "поддержание мира и безопасности в Украине".

Ранее в США констатируют, что Россию сейчас невозможно лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Тем временем война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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