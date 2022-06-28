Украинский президент Владимир Зеленский и генсек Альянса Столтенберг созвонились в первый день работы саммита государственных лидеров НАТО в Мадриде. Он продлится до 30 июня.

Об этом Столтенберг и Зеленский написали в своих Twitter-аккаунтах.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек. На данный момент известно уже о 18 погибших.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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