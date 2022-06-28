Утром 28 июня стало известно, что количество погибших после удара ракеты РФ по ТЦ в Кременчуге выросло до 18 человек.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"18 погибших... Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать" - написал он в Телеграм.

Напомним, что 27 июня днем по ТЦ "Амстор" в Кременчуге Полтавской области ударила ракета. В это время в здании находилось более тысячи человек.

На утро 28 июня известно о 18 погибших и 59 раненых. Кроме того, около 40 человек в Кременчуге после удара заявили, что у них пропала связь с родными. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Как сообщило командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге наносился ракетами Х-22 с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

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