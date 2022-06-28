На данный момент поступило более 40 заявлений от граждан об исчезновении их родных после обстрела ТРЦ в Кременчуге. Также известно о гибели 15 человек от удара ракеты по ТРЦ.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Страна" следит за событиями вокруг ТРЦ в обновляемом материале.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".