Удар по торговому центру в Кременчугу. Что известно на данный момент. Обновляется
Россия нанесла удар по торговому центру в Кременчуге. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщают президент Владимир Зеленский и мэр города Виталий Малецкий.
По словам мэра, место удара не имеет никакого отношения к военным действиям.
Точное число жертв пока установить невозможно. По словам президента, в момент удара там были тысячи людей.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что ракеты попали в ТЦ "Амстор" в Кременчуге.
По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, на данный моменрт известно о двух погибших и о 20 раненных. Из них 9 в тяжёлом состоянии. Спасательные работы продолжаются.
Отметим, что россияне регулярно обстреливают Кременчугский НПЗ, из-за чего он в этом году уже не заработает.
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