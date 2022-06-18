Уничтоженный обстрелами Кременчугский нефтеперерабатывающий завод восстановить в этом году уже не получится. Касательно ТЭЦ пока сказать сложно.

Об этом сообщил полтавский губернатор Дмитрий Лунин в эфире национального телемарафона.

"На Полтавщине и в целом по Украине все объекты будут отстроены, всё будет работать. К сожалению, как и ранее говорил, НПЗ не будет работать в этом году из-за больших разрушений. Но ТЭЦ нам тоже очень важна, поскольку в отопительный сезон нам следует давать горячую воду, отопление, поэтому сейчас будем проводить совещание по этому вопросу – насколько ухудшилась ситуация", - сказал Лунин.

По его словам, спасатели уже потушили пожар на обоих объектах, пострадавших и погибших нет.

Напомним, что сегодня ночью РФ вновь обстреляла Кременчуг. В частности, пострадал НПЗ и другие объекты инфраструктры.

Еще в начале мая Лунин говорил, что Кременчугский НПЗ полностью разрушен и не заработает как минимум до конца года. После этого он еще несколько раз подвергся обстрелам.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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