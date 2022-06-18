В субботу, 18 июня, сообщают, что в Донецке был удар в районе завода "Топаз". В Куйбышевском районе города остановлено движение троллейбусов.

В сети появилось видео прилета по заводу "Топаз" в Донецке. В результате удара на заводе поднялся густой клуб дыма.

Напомним, вчера очевидцы сообщали об очередном обстреле Киевского района Донецка. Местные телеграм-каналы публиковали фото и видео, на которых запечатлен столб черного дыма. Жители Донецка говорили, что удар пришелся по району Шахтерской площади, которая находится в Киевском районе.

Позже в "ДНР" заявили, что по жилым кварталам Киевского района Донецка было выпущено 8 снарядов калибром 155 мм, огонь велся из шести точек.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, о визите Бориса Джонсона в Киеве, ударе "Гарпуна" по российскому судну и геополитических идеях Путина.