Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что сегодня под обстрел попали жилые дома почти в центре города. Есть убитые и раненые. Лях призывает жителей Славянска эвакуироваться.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Прилёты в Новый быт, Барвенковское, ну, и утром, к сожалению, жертв не удалось избежать. Обстрел улицы Тоцкой. Есть погибшие, раненые. Поэтому не забываем об эвакуации, она продолжается. Берегите себя. Мы вместе. Держимся", - сказал Лях.

Напомним, что в результате сегодняшнего обстрела часть Славянска осталась без света.

По словам мэра Славянска, что в городе остается еще четверть населения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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