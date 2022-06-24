В Славянске остается еще четверть населения – около 23-24 тысяч местных жителей.

Об этом мэр города Вадим Лях рассказал в интервью РБК-Украина.

"Было около 100 тысяч, осталась четверть населения города - около 23-24 тысяч. Продолжаем эвакуацию", - сказал он.

Мэр считает, что люди не уезжают, потому что привыкли к новым условиям и воздушным тревогам.

"Причины называют разные, что они никому не нужны, что нет денег. На самом деле, скорее всего, эти люди и раньше не выезжали за пределы области, им психологически страшно уехать, тем более – на запад Украины", - сказал он.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях рассказал о том, что город снова подвергся атаке со стороны оккупантов. Он напомнил, что в городе проходит эвакуация и призвал жителей выезжать.

Кроме этого, Американский Институт изучения войны в ночь с 22 на 23 июня опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжали наступательные действия в направлении Славянска и добились незначительных успехов.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.