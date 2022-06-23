Американский Институт изучения войны в ночь с 22 на 23 июня опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска продолжали наступать южнее Лисичанска и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города, хотя вряд ли смогут быстро овладеть районом Северодонецк-Лисичанск.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Российские войска продолжали наступательные действия в направлении Славянска и добились незначительных успехов, пишут эксперты организации.

Также сообщается, что российские силы активизировали усилия по перекрытию украинских коммуникаций вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы поддержать российские операции в направлении Лисичанска.

Российские войска сосредоточились на оборонительных операциях вдоль южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области, к северу от Херсона, 22 июня.

"Однако, как сообщается, украинские силы отбили Киселевку и в настоящее время находятся в пределах 15 км от города Херсон, что указывает на то, что российские силы сталкиваются со значительным давлением, чтобы защититься от украинских контратак", - пишет Институт.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы подробно рассказывали о событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.