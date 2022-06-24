Российские войска с вертолетов уничтожают дороги и мосты, которые ведут в Лисичанск. Враг нанес авиаудар в районе въезда в город, там разрушен мост. Из-за разрушений грузовики не смогут по нему проехать.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, по мосту могут проехать только легковые автомобили.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что украинские войска могут отступить из Лисичанска, чтобы избежать окружения.

Вместе с тем, сегодня он сообщил, что ВСУ получили команду покинуть Северодонецк.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.