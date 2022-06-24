Утром в пятницу, 24 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник ведет наступление в районе Мирной Долины к югу от Лисичанска. Штурм Боровского южнее Северодонецка остановлен силами ВСУ.

Сводка опубликована в Facebook.

По информации Генштаба, противник пытается взять под огневой контроль трассу из Бахмута в Лисичанск. Продолжаются бои за Северодонецк.

На территории Беларусь отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах.

На Харьковском направлении противник активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп, пишет Генштаб.

Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы на Новопавловском направлении украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись, сообщили в ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.