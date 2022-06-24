Американский Институт изучения войны в ночь на 24 июня опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль границы с Украиной, но вряд ли вступят в войну из-за их ограниченных возможностей и неблагоприятных внутренних последствий.

Об этом говорится в сводке на сайте организации.

Российские войска, вероятно, достигли южной окраины Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват как Северодонецка, так и Лисичанска, пишут эксперты Института. По их мнению, эти успехи вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше ослабят возможности России.

Российские силы продолжают попытки окружить украинскую группировку в Горском и Золотом и, вероятно, переходят к взятию под контроль этих населенных пунктов, пишет Институт.

Также сообщается, что российские силы, вероятно, успешно перекрыли украинские пути коммуникации вдоль трассы T1302 и используют недавние успехи на трассе для усиления наступления на Лисичанск.

Российские войска накапливали технику и продолжали наращивать оборонительные возможности вдоль южной оси, сообщает Институт.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.