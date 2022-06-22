Беларусь, которая недавно закончила очередные военные маневры, с 22 июня по 1 июля проведет мобилизационные учения в Гомельской области, которая граничит с Украиной.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси в своем Телеграм-канале.

По данным белорусского ведомства, учения несут плановый характер и проводятся ежегодно.

"В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны допустили нападение на Украину со стороны Беларуси.

В то же время, Арестович и Подоляк призывают не бояться нападения Беларуси.

Также сообщалось, что в Беларуси проходили массовые учения по отработке перехода на военное время.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.