Советники главы ОП Алексей Арестович и Михаил Подоляк записали совместное видео, в котором призвали не бояться нападения Беларуси.

Сначала Арестович в шутку повторил слова президент РБ Александра Лукашенко о том, что "сейчас покажу, откуда готовится нападение", и затем сказал:

"Никакого нападения Беларуси в ближайшее время не будет. Бояться не нужно. Когда нужно будет бояться нападения, мы скажем".

После этого Подоляк добавил:

"И не нужно слушать всяких значительных экспертов, которые все знают".

Отметим, что в течение последнего дня в соцсетях активно обсуждался слух о том, что Лукашенко уже принял решение о нападении. Видимо, в ответ на него и было записано это видео.

Напомним, что несколько дней назад Лукашенко публично заявил, что ударит по Киеву в случае "агрессии Киева" в отношении Беларуси.

А еще незадолго до этого Лукашенко заявил, что готовится "воевать за Западную Украину" с Западом.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.