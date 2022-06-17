Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резких предостережений, обращенных к Польше и Украине.

Соответствующие заявления Лукашенко сделал во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске.

Лукашенко сказал, что ударит по Киеву в случае "агрессии Киева" в отношении Беларуси. "Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину", - сказал Лукашенко. Лукашенко также предостерег Украину от ударов по России, пригрозив ответом с помощью "нового уровня оружия": "Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения". Лукашенко заявил, что Польша имеет виды на Западную Украину, и "тут нам придется реагировать" К слову, раньше он уже обращался с таким предостережением.

Как писала "Страна", в той же речи Лукашенко заявил, что события, подобные тем, что разворачиваются сейчас в Украине, могут произойти и в Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.