Беларусь сосредоточила у границ Украины около четырех тысяч военных. Россия может оперативно перекинуть туда свои войска и подготовить наступление. Такое заявление сделал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире телемарафона.

"На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов, это около 3-3,5 до 4 тысяч личного состава. Но надо понимать, что там и российские войска, не скажу их количество, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы и учитывая, что сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможен вариант, что россияне могут быстро перекинуть на территорию Беларуси дополнительные резервы и возможно подготовить наступление", - сообщил Мотузяник.

Напомним, ранее советник МВД Виктор Андрусив заявил, что слухи о подготовке нападения Беларуси на Украину распускаются с целью оттянуть силы ВСУ на охрану границы с Беларусью.

Как сообщалось, Путин впервые за 3 года поедет в Беларусь к Лукашенко. Они встретятся неподалеку от границы с Литвой и Польшей. Также мы писали, что на днях на территории Беларуси провели трехдневные военные учения.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.