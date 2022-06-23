Украинским войскам, возможно, придется отступить из Лисичанска, чтобы избежать окружения. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

По его словам, такая необходимость возникла после того, как РФ захватила Рай-Александровку и Лоскутовку.

По его словам, весь Лисичанск - в зоне ударов российской артиллерии и там небезопасно.

Ранее разведка Британии сообщала, что российские войска продвигаются к Лисичанску, но не имеют успехов на западе Донецкой области.

Накануне РФ стягивали свои войска в Луганскую область. По словам Гайдая, 22 июня противник приближался к Лисичанску с юга.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.