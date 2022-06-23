С 19 июня российские силы, скорее всего, продвинулись более чем на пять километров к южным подступам Лисичанска.

Об этом сообщает британская разведка.

По данным Минобороны Британии, вероятно, некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.

Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего усиления подразделения и сильной концентрации огня, добавили разведчики.

Российские войска оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкий карман своим ползучим продвижением по окраинам застроенных территорий. Однако их усилия по достижению более глубокого окружения для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными, сообщает британская разведка.

Ранее сообщалось, что войска РФ могут вскоре достичь Лисичанска.

Также мы писали, что Россия стягивает войска в Луганскую область.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.