ВСУ получили команду покинуть Северодонецк - Гайдай

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские войска уже получили команду покинуть Северодонецк. По его словам, защитники города будут отходить на более укрепленные позиции.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Напомним, о такой вероятности Гайдай говорил еще вчера. Но сегодня он сообщил, что такой приказ отдан.

Ранее вчера главком Валерий Залужный сообщил, что ВСУ переходят к маневренной обороне, и будут вынуждены под огневым давлением россиян занимать более безопасные позиции.

Также сообщалось, что РФ стягивает войска в Луганскую область.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.