Россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка – Золотое.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас в Северодонецке и в районе Золотого продолжаются бои, россияне хотят окружить ВСУ в этих районах.

Также Гайдай сообщил о продолжающихся обстрелах Лисичанска и о том, что "русские отказались от форсирования реки Северский Донец из-за страха больших потерь".

Ранее мы публиковали карту аналитиков, которая показывает, что россияне контролируют 85% Северодонецка.

При этом советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что под Северодонецком и Лисичанском для ВСУ "угроза есть, но окружения нет".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.