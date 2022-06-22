Российские войска захватили 85% Северодонецка и вероятнее всего контролируют населённые пункты возле Лисичанска (Подлесное, Мирная Долина).

Об этом сообщают аналитики War Mapper, ссылаясь на открытые данные базы карт Soar.earth.

Специалисты полагают, что украинские войска к югу от Лисичанска (в Горском и Золотом) фактически оказались в котле и имеют возможность выхода лишь по 7-километровому коридору.

Российские войска продвигаются в сторону Лисичанска в Луганской области с юга, "избегая прямого наступления с Северодонецка и необходимости форсировать реку Северский Донец", сообщают в институте.



По прогнозам аналитиков, РФ атакуют окрестности Лисичанска в течение ближайшей недели.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.