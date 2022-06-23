Губернатор Гайдай допустил отступление украинской армии из Северодонецка
Губернатор Луганщины Сергей Гайдай не исключил отступления ВСУ из Северодонецка, где, по данным аналитиков, россияне контролируют уже 85% города, а ВСУ заблокированы на территории завода "Азот".
Об этом он написал в Facebook.
"В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции", - написал Гайдай.
Он добавил, что в случае полного захвата Северодонецка, мирные жители, укрывающиеся в бункерах завода "Азот", смогут выйти только на оккупированную территорию.
То есть, в случае отхода ВСУ гражданские с ними отходить не будут. При этом отступлению в единственном возможном направлении с промзоны Северодонецка мешает река.
Напомним, вчера Гайдай сообщал, что Россия стягивает резервы к Северодонецку и Золотому, чтобы замкнуть кольцо.
При этом на территории "Азота" нет единого огромного бомбоубежища, как было на "Азовстали". По данным того же Гайдая, в подвалах "Азота" остаются сотни человек.
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