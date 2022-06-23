Губернатор Луганщины Сергей Гайдай не исключил отступления ВСУ из Северодонецка, где, по данным аналитиков, россияне контролируют уже 85% города, а ВСУ заблокированы на территории завода "Азот".

Об этом он написал в Facebook.

"В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции", - написал Гайдай.

Он добавил, что в случае полного захвата Северодонецка, мирные жители, укрывающиеся в бункерах завода "Азот", смогут выйти только на оккупированную территорию.

То есть, в случае отхода ВСУ гражданские с ними отходить не будут. При этом отступлению в единственном возможном направлении с промзоны Северодонецка мешает река.

Напомним, вчера Гайдай сообщал, что Россия стягивает резервы к Северодонецку и Золотому, чтобы замкнуть кольцо.

При этом на территории "Азота" нет единого огромного бомбоубежища, как было на "Азовстали". По данным того же Гайдая, в подвалах "Азота" остаются сотни человек.

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