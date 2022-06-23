Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 23 июня. По его данным, ВСУ остановили наступление на южной окраине Лисичанска.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Военные комиссариаты отдельных областей Беларуси проводят мобилизационные учения с отработкой оповещения и комплектования воинских частей.

На Северском направлении враг продолжает усиленную охранять участок украинско-российской границы. Обстрелял гражданскую инфраструктуру у Старых Вырок, Атинского и Старикового.

На Харьковском направлении противник обстрелял артиллерией объекты гражданской и военной инфраструктуры в Харькове, Русской Лозовой, Печенегах, Крестище, Мосьпаново, Старом Салтове, Русских Тишках и Пришибе.

На Славянском направлении враг обстреливает гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии и РСЗО в Богородичном, Адамовке, Дибровном, Курульке, Петровском, Вернополье и Мазановке. ВСУ отразили вражеский штурм вблизи Долины и Богородичного и заставили оккупантов отойти.

На Донецком направлении противник продолжает бить по подразделениям сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков на линии столкновения. Основные усилия сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях для установления контроля над Северодонецком, Николаевкой. Закрепляется на позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки. Пытается восполнить потери.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Сиротино, Лисичанска, Северодонецка, Вороново и Мирной Долины. Подразделения из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов Росгвардии ведут штурмовые действия для установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются. ВСУ остановили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли врагу потери и заставили отступить. Для возобновления наступления оккупанты выдвигают резервы. Наступательные действия противника вблизи Боровского украинские защитники также приостановили.

Противник провел разведку боем в районе Белой Горы. Продолжил наступление у Рай-Александровки, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии разных калибров наши позиции у Николаевки, Берестово, Клиново, Торецка, Новолуганского, Покровского, Луганского и Кодемы. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового. Оккупанты пытаются установить контроль над Горным. Силы штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе Вершины.

Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового.

На Новопавловском направлении враг обстреливал позиции наших войск из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки. Нанес авиаудары в районах Павловки, Угледара и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам бой и заставили отойти.

Для обнаружения слабых мест в нашей обороне враг задействовал диверсионно-разведывательные группы в районах Времовки, Новоселков и Нескучного. Украинские воины их успешно обнаружили – с большими потерями враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Авдеевки, Песков, Опросного, Марьинки, Грушевого и Новополя. Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестоко подавили.

На Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии у Добрянки, Николаевки и Трудолюбовки. Нанес авиаудар по позициям ВСУ недалеко от Княжевки. Для выявления изменений в положении наших подразделений и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный оперативный режим. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся пять носителей высокоточного оружия.

Не чувствуя поддержки жителей на временно захваченных украинских территориях, противник боится тотального сопротивления местного населения. В связи с этим совершает незаконные обыски, производит задержания и аресты.

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и побеждают оккупантов в ближних боях.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.