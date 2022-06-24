Украинские войска вынуждены были перейти к маневренной обороне, поскольку огневое превосходство на стороне россиян.

Об этом заявил в Фейсбуке главком ВСУ Валерий Залужный.

"Нам очень тяжело, ведь огневое превосходство на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции", – написал он.

"В контексте цитаты Залужного маневренная оборона означает отступление войск", - прокомментировал заявление Телеграм-канал "Политика Страны".

Сегодня о вероятном отходе из Северодонецка заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Несколько дней Алексей Арестович заявлял, что вся луганская группировка под угрозой окружения. И предлагал отвести оттуда войска.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.