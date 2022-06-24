Запад рассматривает Украину лишь как один из этапов десятилетней битвы с Россией.

Такое заявление неназванного высокопоставленного британского офицера приводит The Guardian.

"Если Украина победит, Россия никогда с этим не согласится. Если Россия победит, она пойдет дальше", — сказал офицер.

При этом в публикации "Почему Запад рискует обречь Украину на медленное удушение" говорится о том, что на Западе растет усталость от войны в Украине:

"В британском правительстве… и беспокоятся о том, что Запад с его TikTok-мышлением и склонностью к мгновенному удовлетворению любопытства не имеет решимости пойти на многолетние жертвы".

Следствием усталости, по мнению издания, может стать смена правительств в целом ряде стран Европы и Америки, а за ними – и смена политики в отношении России.

"Шестимесячная правящая коалиция Болгарии, которая была ведущим антироссийским правительством на Балканах, в среду проиграла вотум доверия, что может привести к появлению нового союзника России в ЕС", – пишет The Guardian.

При этом говорится, что подобная ситуация может ожидать даже США, где все более реальным становится возвращение к власти Дональда Трампа.

Ранее западные аналитики заявили, что война с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности. Или ситуация будет идти по корейскому сценарию, где боевые действия между севером и югом прекратились после перемирия 1953 года без официального прекращения войны.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.