Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией. Об этом он сообщил 24 июня по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"В начале Второй мировой войны Гитлер собрал под свои знамена значительную часть европейских стран для войны против Советского Союза. Европы для борьбы с СССР. Сейчас так же Евросоюз вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, по большому счету — войны с РФ. Будем на все это смотреть очень внимательно", - сказал Лавров.

Напомним, Лавров в середине июня, после трех с половиной месяцев войны, заявлял, что Россия не вторгалась в Украину.

Также мы писали, что Лавров назвал "несерьезным" требование Зеленского вернуться к переговорам после отвода войск РФ за линию 24 февраля.

Между тем, на российском ТВ заявляют о "меньше чем секундах" до новой мировой войны.

Также в НАТО считают, что угроза применения ядерного оружия Россией всё ещё существует.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.