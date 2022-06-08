Главе МИД России Сергею Лаврову на брифинге в Турции задали вопрос "что из украденного в Украине помимо зерна России уже удалось продать?".

Сообщается, что вопрос прозвучал от журналиста из Украины.

"У вас все время голова болит, где бы что своровать и вы думаете, что все так поступают", - ответил на это Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что РФ в Украине занимается лишь "избавлением востока от неонацисткого режима".

"А зерно может свободно транспортироваться в пункт назначения, со стороны России никаких препятствий нет", - сказал Лавров и добавил, что для этого нужно лишь чтобы Владимир Зеленский "дал команду на выход судов в Черное море".

Напомним, Россия начала вывозить зерно с захваченных территорий Украины по железной дороге.

Также ранее сообщалось, что жительница города Попасная опознала свои вещи на фотографии российского танка, везущего награбленное.

Кроме того, мы писали, что в Буче оккупанты забирали нижнее белье и украли козу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.