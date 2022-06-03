Жительница города Попасная Луганской области Алина Коренюк, которая из-за войны была вынуждена бежать из города за границу, опознала вещи, которые она оставила дома, на фотографии российского танка, везущего награбленное. Об этом пишет BBC.

Коренюк оказалась в Великобритании и связалась с журналистами BBC News, которым и рассказала, что фотография была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома.

Снимок, сделанный 26 мая в Попасной фотографом Александром Ермоченко, напечатали многие СМИ, в том числе британские. По словам Коренюк, первым на фото обратил внимание ее муж.

"Он сказал: "Ты не замечаешь ничего странного в этой фотографии?" и спросил меня, вижу ли я то же, что и он", - рассказала она.

По словам Коренюк, на фото на броне танка виден новый бойлер, который она купила до войны, а также скатерть с ее дачи, новые постельные принадлежности с героями Disney для ее детей и красное одеяло. Постельным бельем закрыто что-то еще, как предполагает Коренюк, телевизор и другая бытовая техника, остававшаяся в ее доме.

Увиденное, по словам собеседницы BBC News, ее семью не удивило. "Мы отреагировали так - все, что они не уничтожили, они украдут, - сказала она. Мы ожидали, что дома в Попасной будут разграблены, нам много раз говорили об этом".

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