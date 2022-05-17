Российская армия пытается совершить прорыв в районе Попасной и на Северодонецком направлении (Луганская область).

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, постоянным обстрелам подвергаются Северодонецк, Горская громада и трасса Лисичанск – Бахмут.

Тем не менее, по словам Гайдая, эвакуация по этой трассе продолжается.

Глава Луганской ОВА также сообщил, что ожидаются новые попытки россиян переправиться через Северский Донец в районе Белогоровки и перерезать в этом месте трассу Лисичанск – Бахмут, которая является единственным маршрутом, соединяющим Лисичанско-Северодонецкую агломерацию с Донецкой областью.

Ранее мы писали, что в результате обстрелов Северодонецка 17 мая погибли не менее 10 человек. Обстрел города продолжался весь день, в результате повреждены дома, городская больница, медгородок и научно-производственное предприятие.

Напомним, война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.