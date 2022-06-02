Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении вечером, 1 июня, уделил особое внимание детям, которые пострадали из-за войны.

По словам президента, за 98 дней наступления оккупантов пострадали 689 детей - и это только те, о которых Украина знает, ведь точной информации с оккупированных территорий нет. 446 детей ранено, 243 ребенка погибли. Еще 139 считаются пропавшими безвести.

Он перечислил имена несколько детей, которые погибли от прямых обстрелов России - в Бородянке, Буче, Ахтырке, Одессе, Николаеве, Мариуполе, Изюме. Все они погибли от ударов по жилой инфраструктуре, от прямых обстрелов транспорта, от авиабомб или танковых снарядов.

Также Зеленский заявил, что около 12 млн украинцев покинули свои дома, из них 5 млн выехали за границу, в основном - женщины и дети. Украинская власть сделает все, чтобы они вернулись. Он также указал на принудительную депортацию детей и целых семей в Россию и назвал это самым большим преступлением Российской Федерации.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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