Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова уступать территории. Однако, по его словам, "с некоторыми территориями есть некоторые сложности".

Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.

Так, по словам Зеленского, "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности, их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".

Он считает, что необходимо решать "эти трудности и вызовы по дипломатическим каналам".

В то же время украинский президент заявил, что ультиматумов от России не примет.

"Если речь идет об ультиматумах и "Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" - это не то, о чем мы можем договориться", - сказал Зеленский.

"То есть статус отдельных областей, занятых Россией, Зеленский готов обсуждать. И, видимо, это территории "ЛДНР". Поскольку Зеленский заявил, что Донецкую и Луганскую область, которые Путин объявил "независимыми", освобождать силой не планируется", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации заявил, что РФ с помощью экспертов на Западе пытается подтолкнуть Украину к уступкам.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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