Зеленский заявил, что Украина не готова уступать территории, но статус некоторых областей нужно обсуждать
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова уступать территории. Однако, по его словам, "с некоторыми территориями есть некоторые сложности".
Об этом он заявил в интервью телеканалу Newsmax.
Так, по словам Зеленского, "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности, их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".
Он считает, что необходимо решать "эти трудности и вызовы по дипломатическим каналам".
В то же время украинский президент заявил, что ультиматумов от России не примет.
"Если речь идет об ультиматумах и "Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" - это не то, о чем мы можем договориться", - сказал Зеленский.
"То есть статус отдельных областей, занятых Россией, Зеленский готов обсуждать. И, видимо, это территории "ЛДНР". Поскольку Зеленский заявил, что Донецкую и Луганскую область, которые Путин объявил "независимыми", освобождать силой не планируется", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации заявил, что РФ с помощью экспертов на Западе пытается подтолкнуть Украину к уступкам.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.
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